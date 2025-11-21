संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : मार्गशीर्ष शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.४६ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय सकाळी ७.१३ चंद्रास्त सायंकाळी ७.०५, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
