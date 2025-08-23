संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 ऑगस्ट 2025

पंचांग - शनिवार : श्रावण कृष्ण ३०, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ६.५१, चंद्रोदय सकाळी ६.३४, चंद्रास्त सायंकाळी ७.०४, अश्‍वत्थमारुती पूजन, अमावास्या समाप्ती स. ११.३७, भारतीय सौर भाद्रपद १ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
