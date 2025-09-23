संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 23 सप्टेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.२१, चंद्रोदय सकाळी ७.२०, चंद्रास्त सायंकाळी ७.०८, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर आश्‍विन १ शके १९४७.
मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.२१, चंद्रोदय सकाळी ७.२०, चंद्रास्त सायंकाळी ७.०८, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर आश्‍विन १ शके १९४७.

