आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 ऑगस्ट 2025

पंचांग - रविवार : भाद्रपद शुद्ध १, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.०७ सूर्यास्त ६.५०, चंद्रोदय सकाळी ६.५२, चंद्रास्त सायंकाळी ७.३७, चंद्रदर्शन, भारतीय सौर भाद्रपद २ शके १९४७.
Daily Panchang 24th August 2025
