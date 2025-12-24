संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 डिसेंबर 2025

पंचांग - बुधवार : पौष शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सकाळी १०.१४ चंद्रास्त रात्री ९.५३, भारतीय सौर पौष ३ शके १९४७.
Daily panchang 24th December 2025

Daily panchang 24th December 2025

google
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पंचांग -

बुधवार : पौष शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सकाळी १०.१४ चंद्रास्त रात्री ९.५३, भारतीय सौर पौष ३ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com