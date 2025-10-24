आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 ऑक्टोबर 2025

पंचांग२४ ऑक्टोबर २०२५ साठीशुक्रवार : कार्तिक शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ५.५२, चंद्रोदय सकाळी ८.४५ चंद्रास्त सायंकाळी ७.३३, सूर्याचा स्वाती नक्षत्रप्रवेश, वाहन बेडूक, मु. जमादिलावल मासारंभ, भारतीय सौर कार्तिक २ शके १९४७..दिनविशेष २००० : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आमटे यांना केंद्र सरकारचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर.२०१७ : जागतिक नेमबाजी संघटनेने प्रथमच अधिकृतपणे घेतलेल्या विश्वकरंडकाच्या मिश्र दुहेरीत हीना सिद्धू व जीतू राय या जोडीने दहा मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक मिळविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.