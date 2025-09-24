संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 24 सप्टेंबर 2025

पंचांग - बुधवार : आश्‍विन शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.२०, चंद्रोदय सकाळी ८.१२, चंद्रास्त सायंकाळी ७.४०, सप्तरात्रोत्सवारंभ, मु. रबिलाखर मासारंभ, भारतीय सौर आश्‍विन २ शके १९४७.
