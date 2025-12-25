संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 डिसेंबर 2025

पंचांग - गुरुवार : पौष शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ७.०५ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सकाळी १०.५२ चंद्रास्त रात्री १०.४६, ख्रिसमस, नाताळ, भारतीय सौर पौष ४ शके १९४७.
Daily panchang 25th December 2025

Daily panchang 25th December 2025

google
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

गुरुवार : पौष शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ७.०५ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय सकाळी १०.५२ चंद्रास्त रात्री १०.४६, ख्रिसमस, नाताळ, भारतीय सौर पौष ४ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com