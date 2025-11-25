संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.४८ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय सकाळी १०.५५ चंद्रास्त रात्री ९.५१, नागपूजन, नागदिवे, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ४ शके १९४७.
पंचांग -

