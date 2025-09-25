संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 सप्टेंबर 2025

पंचांग - गुरुवार : आश्‍विन शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.१९, चंद्रोदय सकाळी ९.०४, चंद्रास्त रात्री ८.१५, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर आश्‍विन ३ शके १९४७.
Daily Panchang 25th September 2025

Daily Panchang 25th September 2025

पंचांग -

History

