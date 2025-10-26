संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 26 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - रविवार : कार्तिक शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ५.५१, चंद्रोदय सकाळी १०.३४ चंद्रास्त रात्री ९.०९, कड पंचमी, पांडव पंचमी, भारतीय सौर कार्तिक ४ शके १९४७.
Daily Panchang 26th October 2025

