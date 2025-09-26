संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 26 सप्टेंबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय सकाळी ९.५८, चंद्रास्त रात्री ८.५३, ललिता पंचमी, भारतीय सौर आश्‍विन ४ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.१७ सूर्यास्त ६.१८, चंद्रोदय सकाळी ९.५८, चंद्रास्त रात्री ८.५३, ललिता पंचमी, भारतीय सौर आश्‍विन ४ शके १९४७.

