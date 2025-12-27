संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 डिसेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : पौष शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ७.०६ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी १२.०३ चंद्रास्त रात्री १२.३४, भारतीय सौर पौष ६ शके १९४७.
Daily panchang 27th December 2025

Daily panchang 27th December 2025

google
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : पौष शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ७.०६ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी १२.०३ चंद्रास्त रात्री १२.३४, भारतीय सौर पौष ६ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com