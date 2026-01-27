संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 जानेवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 27 january 2026

Panchang for 27 january 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग

२७ जानेवारी २०२६ साठी

मंगळवार : माघ शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ७.१० सूर्यास्त ६.२४, चंद्रोदय दुपारी १२.४७ चंद्रास्त उ. रात्री २.२८, भारतीय सौर माघ ८ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.