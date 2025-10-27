संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - सोमवार : कार्तिक शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ५.५०, चंद्रोदय सकाळी ११.२५ चंद्रास्त रात्री १०.०३, भारतीय सौर कार्तिक ५ शके १९४७.
Daily Panchang 27th October 2025

Daily Panchang 27th October 2025

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

सोमवार : कार्तिक शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.३० सूर्यास्त ५.५०, चंद्रोदय सकाळी ११.२५ चंद्रास्त रात्री १०.०३, भारतीय सौर कार्तिक ५ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com