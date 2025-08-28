संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 ऑगस्ट 2025

पंचांग - गुरुवार : भाद्रपद शुद्ध ५, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.०८ सूर्यास्त ६.४६, चंद्रोदय सकाळी १०.२०, चंद्रास्त रात्री ९.४१, ऋषी पंचमा, गजानन महाराज पुण्यतिथी, जैन संवत्सरी, भारतीय सौर भाद्रपद ६ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
