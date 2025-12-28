संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 डिसेंबर 2025

पंचांग - रविवार : पौष शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र उत्तरा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ७.०६ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय दुपारी १२.४० चंद्रास्त उ. रात्री १.३०, दुर्गाष्टमी, शाकंभरा देवी उत्सवारंभ, भारतीय सौर पौष ७ शके १९४७.
Daily panchang 28th December 2025

