संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - मंगळवार : कार्तिक शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ५.४९, चंद्रोदय दुपारी १२.१३ चंद्रास्त रात्री ११, भारतीय सौर कार्तिक ६ शके १९४७.
