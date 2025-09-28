संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 सप्टेंबर 2025

पंचांग - रविवार : आश्‍विन शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्‍चिक/धनू, सूर्योदय ६.१८ सूर्यास्त ६.१६, चंद्रोदय सकाळी ११.४७, चंद्रास्त रात्री १०.२३, गजगौरीव्रत (हादगा - भोंडला), भारतीय सौर आश्‍विन ६ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
