संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.५० सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १२.४८ चंद्रास्त रात्री १२.४१, दुर्गाष्टमी, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ७ शके १९४७.
शुक्रवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.५० सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १२.४८ चंद्रास्त रात्री १२.४१, दुर्गाष्टमी, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ७ शके १९४७.

