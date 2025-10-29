संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - बुधवार : कार्तिक शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ५.४९, चंद्रोदय दुपारी १२.५७ चंद्रास्त रात्री ११.५८, भारतीय सौर कार्तिक ७ शके १९४७.
Daily Panchang 29th October 2025

Daily Panchang 29th October 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

बुधवार : कार्तिक शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३१ सूर्यास्त ५.४९, चंद्रोदय दुपारी १२.५७ चंद्रास्त रात्री ११.५८, भारतीय सौर कार्तिक ७ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com