आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - गुरुवार : कार्तिक शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ५.४८, चंद्रोदय दुपारी १.३८ चंद्रास्त रात्री १२.५६, दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी, कुष्मांड नवमी, भारतीय सौर कार्तिक ८ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
