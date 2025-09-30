संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 सप्टेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.१९ सूर्यास्त ६.१४, चंद्रोदय दुपारी १.३२, चंद्रास्त रात्री १२.१२, महाष्टमी उपवास, दुर्गाष्टमी, एकरात्रोत्सवारंभ, सरस्वती पूजन, भारतीय सौर आश्‍विन ८ शके १९४७.
Daily Panchang for 30th September 2025

Daily Panchang for 30th September 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.१९ सूर्यास्त ६.१४, चंद्रोदय दुपारी १.३२, चंद्रास्त रात्री १२.१२, महाष्टमी उपवास, दुर्गाष्टमी, एकरात्रोत्सवारंभ, सरस्वती पूजन, भारतीय सौर आश्‍विन ८ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com