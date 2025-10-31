संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 31 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : कार्तिक शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.३२ सूर्यास्त ५.४८, चंद्रोदय दुपारी २.१५ चंद्रास्त उ. रात्री १.५५, भारतीय सौर कार्तिक ९ शके १९४७.
