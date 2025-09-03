संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 3 सप्टेंबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
पंचांग

३ सप्टेंबर २०२५ साठी बुधवार : भाद्रपद शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ६.४१, चंद्रोदय दुपारी ३.४२, चंद्रास्त उ. रात्री २.२७, परिवर्तिनी एकादशी, भारतीय सौर भाद्रपद १२ शके १९४७.

