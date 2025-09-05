संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 4 सप्टेंबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.३९, चंद्रोदय सायंकाळी ५.११, चंद्रास्त पहाटे ४.२९, प्रदोष, ईद-ए-मिलाद, भारतीय सौर भाद्रपद १४ शके १९४७.
शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.३९, चंद्रोदय सायंकाळी ५.११, चंद्रास्त पहाटे ४.२९, प्रदोष, ईद-ए-मिलाद, भारतीय सौर भाद्रपद १४ शके १९४७.

