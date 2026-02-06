संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 6 फेब्रुवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 6 February 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग

६ फेव्रुवारी २०२६ साठी

शुक्रवार : माघ कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या, सूर्योदय ७.०७ सूर्यास्त ६.२९, चंद्रोदय रात्री १०.३६ चंद्रास्त सकाळी ९.५३, भारतीय सौर माघ १८ शके १९४७.

