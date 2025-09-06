संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 6 सप्टेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : भाद्रपद शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय सायंकाळी ५.५१, चंद्रास्त पहाटे ५.३०, अनंत चतुर्दशी, पर्युषण पर्व समाप्ती, पौर्णिमा प्रारंभ उ. रात्री १.४२, भारतीय सौर भाद्रपद १५ शके १९४७.
Daily panchang 6th September 2025

Daily panchang 6th September 2025

google
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : भाद्रपद शुद्ध १४, चंद्रनक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय सायंकाळी ५.५१, चंद्रास्त पहाटे ५.३०, अनंत चतुर्दशी, पर्युषण पर्व समाप्ती, पौर्णिमा प्रारंभ उ. रात्री १.४२, भारतीय सौर भाद्रपद १५ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com