HOROSCOPE: १५ ऑगस्टपासून ‘या’ राशींचे अच्छे दिन सुरू; आर्थिक स्थिती सुधारणार अन् करिअरमध्ये मिळणार मोठं यश, तुमची रास कोणती?

15 AUGUST LUCKY ZODIAC SIGNS: १५ ऑगस्टपासून काही राशींच्या लोकांसाठी चांगले दिवस सुरू होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी तयार होणाऱ्या शुभ योगांचा फायदा ६ राशींना होऊ शकतो. रखडलेली कामं पूर्ण होतील, पैशांची अडचण कमी होईल आणि करिअरमध्येही चांगली संधी मिळू शकते. चला, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे मेष. तुमच्यासाठी नवीन काम किंवा प्रोजेक्ट सुरू होऊ शकतो. जुनी कर्जं फेडण्यात यश मिळेल. पैशांच्या बाबतीतही चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे..August Horoscope: अखेर प्रतीक्षा संपणार! ऑगस्टमध्ये ‘या’ राशींची रखडलेली कामं मार्गी, पैशांसह मिळणार मोठी खुशखबर.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे मिथुन. या काळात तुमचा मान-सन्मान वाढू शकतो. नशीब तुमची साथ देईल. अनेक दिवसांपासून रखडलेलं काम पुन्हा सुरू होऊन वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे कर्क. तुम्ही हाती घेतलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ऑफिसमध्ये सहकारी आणि वरिष्ठांची मदत मिळेल. त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल..चौथी राशीचौथी भाग्यवान राशी आहे तूळ. व्यवसायात भागीदारीतून चांगला फायदा होऊ शकतो. कामात येणारे अडथळे दूर होतील आणि नशिबाची साथ मिळाल्यामुळे तुम्हाला मोठं यश मिळू शकतं..पाचवी राशीपाचवी राशी आहे वृश्चिक. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अडचणी आता कमी होऊ शकतात. तुमच्या मेहनतीला योग्य फळ मिळेल. आर्थिक बाबतीतही तुम्हाला सुरक्षित वाटू लागेल..शनीच्या नक्षत्रपद बदलाचा मोठा परिणाम; ‘या’ राशींची अडकलेली कामं होतील पूर्ण, पैशांचीही चिंता मिटणार.सहावी राशीया यादीतील शेवटची राशी आहे मकर. व्यापार आणि व्यवसायात चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. कामाचा वेग वाढेल आणि त्यामुळे घरातील तसेच कामातील अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात.म्हणूनच १५ ऑगस्टपासून या ६ राशींसाठी काळ चांगला ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे ज्योतिषीय अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष यशासाठी मेहनत आणि योग्य निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.