DIWALI HOOROSCOPE : दिवाळीनंतर या 3 राशींच्या घरी होणार लक्ष्मी मातेचं आगमन ; धनशक्ती योगामुळे मिळणार अपार संपत्ती !

Marathi Rashi Fal News : वैदिक ज्योतिषशास्त्र आपल्या आयुष्यावर खूप खोलवर परिणाम करतं. ग्रह वेळोवेळी गती बदलत हातात. ग्रहांचं वेगवेगळ्या राशीत भ्रमण व्यक्तींच्या आयुष्यावर परिणाम करतं. यंदाची दिवाळी तीन राशींना शुभ ठरणार आहे. .नोव्हेंबर महिन्यात शुक्र वृश्चिक राशीत भ्रमण करणार आहे. ज्यामुळे शुक्र आणि मंगळाची युती होणार आहे. शुक्र ग्रह दर 26 दिवसांनी राशी बदलतो. हा ग्रह प्रेम, कला, ऐश्वर्य आणि वैवाहिक जीवन यांचा कारक मानला जातो. मंगळ आणि शुक्राची युती झाल्यामुळे धनशक्ती राजयोग तयार होणार आहे. 26 नोव्हेंबर 2025 ते 7 डिसेंबर 2025 पर्यंत या योगाचा प्रभाव राहणार आहे. तीन राशींना हा राजयोग प्रभावी ठरणार आहे. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या सप्तम भावात युती होणार आहे. त्यामुळे तुमचा व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवन यामध्ये खूप फायदा मिळणार आहे. नोकरीमध्ये फायदा होईल. भागीदारी आणि गुंतवणुकीतून नवीन संधी मिळेल. दाम्पत्य जीवनात सामंजस्य वाढेल आणि अडचणी संपतील. अविवाहितांचे विवाहाचे योग बनतील. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या चौथ्या भावात ही युती होणार आहे. त्यामुळे भौतिक सुख-समृद्धी मिळेल. अडकलेली कामं पूर्ण होतील आणि घरात सुखाचे वातावरण असेल. करिअरमध्ये नवीन दिशा मिळेल. व्यापारात लाभ होईल आणि गुंतवणूक करणं शुभ होईल. आरोग्य सामान्य राहील आणि नात्यांमध्ये गोडवा वाढेल. प्रेमजीवन आनंदी असेल. .कन्या रास : कन्या राशीच्या तिसऱ्या भावात ही युती होणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळेल. प्रदेश प्रवास किंवा नोकरीची नवीन संधी मिळेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. व्यापारात नफा आणि करिअरमध्ये प्रगती होईल. आत्मविश्वास वाढेल. .Horoscope 2025 : पितृपक्ष ठरणार 'या' 3 राशींना LUCKY ! भद्र महापुरुष योगामुळे होणार पैशांची बरसात .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.