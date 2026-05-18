संस्कृती

Panchang 18 May 2026 : पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रदर्शन आणि सर्वार्थसिद्धी योग माहिती

Panchang 18 May 2026 : : आजचे १८ मे २०२६ चे पंचांग जाणून घ्या. शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रदर्शन, सर्वार्थसिद्धी योग, तिथी, नक्षत्र आणि धार्मिक विशेष माहिती वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०३

☀️ सूर्यास्त – १८:५७

🌞 चंद्रोदय – ०७:०४

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३

⭐ सायं संध्या – १८:५७ ते २०:०९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५७ ते २१:१०

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – ०७:३९ ते ०९:१६

⭐ यमघंट काळ – १०:५३ ते १२:३०

Loading content, please wait...
horoscope
Astrology
Panchang
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Zodiac Predictions