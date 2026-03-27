Today Panchang : आजच्या दिवशी ‘हे’ स्नान, मंत्रजप अन् दान देईल शुभ फल!

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३८☀ सूर्यास्त – १८:४४🌞 चंद्रोदय – १३:३९⭐ प्रात: संध्या – ०५:२६ ते ०६:३८⭐ सायं संध्या – १८:४४ ते १९:५६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४४ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०४⭐ राहु काळ – ११:१० ते १२:४१⭐ यमघंट काळ – १५:४२ ते १७:१३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०८:०८ ते ०९:३९ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:३९ ते ११:१० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:२६ ते ११:१० | १२:४१ ते १३:५३ | १७:१३ ते १७:५५ | २१:०६ ते २३:२८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:३८ ते ०७:२६ | १३:५३ ते १७:०७ | १७:५५ ते २१:०६ | २३:२८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १३:४३ ते २०:३२ | ओहोटी: २०:३२ ते ०३:१७ पुढील दिवस | भरती: ०३:१७ पुढील दिवस ते ०८:५९ पुढील दिवस | ओहोटी: ०८:५९ पुढील दिवस ते १४:४४ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) १६:४१ नं. शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ११:३८ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – ११:३८ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – नवमी (११:३८ नं.) दशमीवार – शुक्रवारनक्षत्र – पुनर्वसू (१६:४१ नं.) पुष्ययोग – अतिगंड (२३:१२ नं.) सुकर्माकरण – कौलव (११:३८ नं.) तैतिलचंद्र रास – मिथुन (१०:५८ नं. कर्क)सूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – श्रीरामनवमी (मध्यान्हेकर्कलग्ने श्रीरामजन्मोत्सव:), श्रीरामनवरात्र समाप्ती, देवीला दवणा वहाणे, देवीनवरात्र समाप्ती, दुर्गानवमी, पुष्पांजली व्रतसमाप्ति (जैन), रामदासस्वामी जयंती, महानवमी व्रत, सर्वार्थसिद्धियोग १६.४१ प.नं.उत्पात, रवियोग(अहोरात्र)✅विशेष👉इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा अखंड ओघ सुरु असतो. ही माहिती शास्त्राधारित आहे किंवा नाही याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ज्योतिषशास्त्राविषयीही जनमानसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात. त्यातून अधिकृत माहिती कशी शोधावी? खरा ज्योतिषी कसा ओखावा? याविषयी जाणून घेणार आहोत सदर मुलाखतीमधून.त्याचबरोबर ज्योतिष आणि आरोग्ययांच्यातील संबंध कोणता? कर्मकांड म्हणजे काय? पत्रिका पाहूनही लग्ने मोडण्यामागचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांची सखोल उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oAYIvRnJYPA?si=_hQ2r6OIPMUmfKxI👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १०:५९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना १०:५९ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .