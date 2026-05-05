संस्कृती

Panchang : 5 मे 2026 पंचांग! अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा शुभ योग, जाणून घ्या आजचे मुहूर्त व राहूकाळ

Panchang : ५ मे २०२६ च्या पंचांगानुसार अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा शुभ योग असून आजचे मुहूर्त व ग्रहस्थिती जाणून घ्या.
Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०९

☀️ सूर्यास्त – १८:५३

🌞 चंद्रोदय – २२:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९

⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:१७

⭐ यमघंट काळ – ०९:२० ते १०:५५

