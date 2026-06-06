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Panchang : आजचे पंचांग 6 जून 2026! जाणून घ्या आजचे शुभ-अशुभ संकेत अन् मुहूर्त

Panchang : 6 जून 2026 शनिवारचे संपूर्ण मराठी पंचांग वाचा. पंचक प्रारंभ, भद्रा, रवियोग, राहुकाळ, तिथी, नक्षत्र, चंद्रबळ, उपासना, दान आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २३:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – ०९:१६ ते १०:५४

⭐ यमघंट काळ – १४:१० ते १५:४८

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