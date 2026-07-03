संस्कृती

आजचे पंचांग ३ जुलै २०२६! संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थसिद्धी योग; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Panchang : ३ जुलै २०२६, शुक्रवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजचा सूर्योदय-सूर्यास्त, राहूकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थसिद्धी योग आणि इतर महत्त्वाची धार्मिक माहिती एका ठिकाणी.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०५

☀️ सूर्यास्त – १९:११

🌞 चंद्रोदय – २१:५०

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५३ ते ०६:०५

⭐ सायं संध्या – १९:११ ते २०:२३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:११ ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १०:५९ ते १२:३८

⭐ यमघंट काळ – १५:५४ ते १७:३२

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