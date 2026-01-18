Panchgrahi Yog 2026: मकर राशीत पंचग्रही राजयोग; 'या' 3 राशींचे जीवन बदलणार, एकदा वाचा नाहीतर संधी हातातून निसटेल!

Lucky Zodiac Signs 2026: ज्योतिषांच्या मते सध्या मकर राशीत एक दुर्मिळ ग्रहांची युती होत आहे. ग्रहांचा राजकुमार बुध, विलास आणि प्रेमाचा कारक मंगळ आणि ग्रहांचा राजा सूर्य येथे उपस्थित आहेत. या चार ग्रहांच्या युतीमुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होत आहे, जो ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत शुभ आणि प्रभावशाली मानला जातो. 18 जानेवारी रोजी दुपारी 4:40 वाजता चंद्र देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. चंद्राच्या या संक्रमणामुळे शनीच्या राशी, मकर राशीत पंचग्रही राजयोग निर्माण होईल. ही दुर्मिळ युती अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .सिंह या राशीच्या लोकांचे प्रेम जीवन उत्तम राहील. गुंतवणुकीतून नफा होईल आणि कोणत्याही कामातील अडथळे दूर झाल्यावर तुम्हाला दिलासा मिळेल. नवीन ठिकाणी भेट देण्याचा बेत कराल. वडिलांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत राहील. कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.बाजारातील तेजीचा फायदा तुम्ही घेऊ शकाल. विद्यार्थ्यांसाठी हे खूप शुभ ठरणार आहे..कर्क कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. व्यवसाय वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. नवीन लोकांशी संपर्क साधाल आणि आजूबाजूच्या लोकांकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. सासरच्या लोकांकडून विशेष आनंद आणि पाठिंबा मिळेल. करिअर आणि व्यवसायासाठी केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळेल. व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठीही हा काळ अनुकूल राहणार आहे..Shukraditya Yog 2026: शुक्रादित्य योगामुळे 'या' 3 राशींच्या लोकांचे आयुष्य बदलणार; प्रेम वाढेल अन् करिअरमध्ये मिळेल मोठी झेप.मकरमकर राशीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि स्पर्धांमध्ये यश मिळेल.एखाद्या प्रिय सदस्याबद्दल चांगली बातमी ऐकल्यानंतर तुम्हाला आनंद होईल. करिअरच्या सर्व चिंता दूर होतील असे दिसते. मालमत्ता इत्यादी खरेदी करण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वाढ होऊ शकते. करिअर आणि व्यवसायात चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. जोडीदारासोबत तीर्थस्थळी जाण्याची संधी मिळेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.