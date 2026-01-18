संस्कृती

Panchgrahi Yog 2026: मकर राशीत पंचग्रही राजयोग; 'या' 3 राशींचे जीवन बदलणार, एकदा वाचा नाहीतर संधी हातातून निसटेल!

panchgrahi rajyog in makar rashi 2026 which 3 zodiac signs benefit most: मकर राशीत पंचग्रही राजयोग निर्माण होत आहे, जो १२ राशींपैकी ३ राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे. तसेच नोकरी, व्यवसाय आणि नातेसंबंधात सकारात्मक परिणाम दिसतील.
Sakal

Puja Bonkile
Lucky Zodiac Signs 2026: ज्योतिषांच्या मते सध्या मकर राशीत एक दुर्मिळ ग्रहांची युती होत आहे. ग्रहांचा राजकुमार बुध, विलास आणि प्रेमाचा कारक मंगळ आणि ग्रहांचा राजा सूर्य येथे उपस्थित आहेत. या चार ग्रहांच्या युतीमुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होत आहे, जो ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत शुभ आणि प्रभावशाली मानला जातो. 18 जानेवारी रोजी दुपारी 4:40 वाजता चंद्र देखील मकर राशीत प्रवेश करेल. चंद्राच्या या संक्रमणामुळे शनीच्या राशी, मकर राशीत पंचग्रही राजयोग निर्माण होईल. ही दुर्मिळ युती अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

