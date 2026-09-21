Parivartini Ekadashi 2026 Horoscope: भाद्रपद एकादशीला श्री विष्णू बदलणार कूस; २२ सप्टेंबरपासून 'या' ७ राशींचे उजळणार नशीब!

Parivartini Ekadashi 2026: हिंदू धर्मशास्त्रात चातुर्मासातील भाद्रपद शुक्ल पक्षातील एकादशीला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे. या एकादशीला 'परिवर्तिनी एकादशी', 'पद्मा एकादशी' किंवा 'वामन एकादशी' म्हणून ओळखले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, चातुर्मासात योगनिद्रेत असलेले भगवान विष्णू या दिवशी आपली कूस बदलतात. यंदा २२ सप्टेंबर २०२६ ला हा पावन योग जुळून येत आहे.पौराणिक कथेनुसार, याच दिवशी भगवान विष्णूंनी बळीराजाचे गर्वहरण करण्यासाठी वामन रूप धारण केले होते. त्यामुळे या दिवशी श्रीहरीच्या वामन अवताराची विधिवत पूजा केल्याने अजाणतेपणी घडलेल्या पापांचा नाश होतो आणि अश्वमेध यज्ञाचे पुण्य लाभते. भगवंताचे कूस बदलणे हे सृष्टीतील आणि भाग्यातील मोठ्या बदलांचे संकेत मानले जाते. या शुभ पर्वाचा सर्व १२ राशींच्या जातकांवर कसा प्रभाव पडेल, ते सविस्तर पाहूया- .मेष (Aries)कार्यक्षेत्रात प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होतील. बऱ्याच काळापासून रेंगाळलेली कामे पूर्णत्वास जाऊन आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. घरातील वातावरण आनंदी राहील आणि आरोग्याच्या समस्या दूर होऊन मन प्रसन्न राहील.वृषभ (Taurus)आर्थिकदृष्ट्या हा काळ अत्यंत लाभदायक ठरेल. अचानक धनलाभाची शक्यता असून नोकरी-व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. समाजात मानसन्मान वाढेल. विष्णू सहस्रनामाचा जप केल्यास मानसिक शांती लाभेल..Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुली सासरी घेऊन येतात अखंड समृद्धी! पाहा कोणत्या मूलांकाची मुलगी सासरसाठी ठरते लक्ष्मी? .मिथुन (Gemini)तुमचे संवादकौशल्य या काळात प्रगतीचा मार्ग सुकर करेल. लांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊन उत्पन्नात वाढ होईल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभल्याने आत्मविश्वास वाढेल अन् धार्मिक प्रवासाचे योग येतील.कर्क (Cancer)मानसिक तणावातून मुक्तता मिळून जीवनात स्थैर्य येईल. कौटुंबिक वाद मिटल्याने नात्यात गोडवा निर्माण होईल. नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल आणि पदोन्नतीची शक्यता निर्माण होईल..सिंह (Leo)सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास उंचावणारा हा काळ आहे. व्यवसायातील धाडसी निर्णय फायदेशीर ठरतील. कुटुंबात धार्मिक कार्याचे आयोजन होईल. पिवळ्या वस्तूंचे दान केल्यास भाग्याची साथ लाभेल.कन्या (Virgo)कामाच्या ठिकाणी कमालीचा संयम आणि सावधानता बाळगावी लागेल. नको असलेल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. वडीलधाऱ्यांच्या सल्ल्याने काम केल्यास अडचणींवर मात करणे सोपे जाईल..तूळ (Libra)वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात प्रगतीची नवी दारे उघडतील. अडकलेली देणी वसूल होण्यास मदत होईल. वैवाहिक आयुष्यात गोडवा वाढेल. घरात लक्ष्मी-नारायणाची उपासना करणे फायदेशीर ठरेल.वृश्चिक (Scorpio)कठोर परिश्रमाचे उत्तम फळ मिळण्याची ही वेळ आहे. जुन्या कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणींतून सुटका होईल. विरोधक नामोहरम होतील आणि आरोग्यात सकारात्मक सुधारणा दिसून येईल..Horoscope: ८ नोव्हेंबरआधी चमकणार भाग्य! पुढील ६४ दिवस 'या' राशींसाठी आहेत खास; नोकरीत प्रमोशन अन् व्यवसायात मोठा नफा... .धनु (Sagittarius)धनु राशीच्या जातकांसाठी हा काळ अत्यंत भाग्यकारक ठरेल. करिअर आणि उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांना यश मिळेल. तीर्थयात्रेचे योग जुळून येतील. गुरू आणि विष्णूची आराधना समृद्धी देईल.मकर (Capricorn)आरोग्याबाबत सावध राहण्याचा हा काळ आहे. आर्थिक व्यवहारात अतिउत्साहीपणा किंवा कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्राचा जप केल्याने संकटांचे निवारण होईल.कुंभ (Aquarius)नवीन भागीदारी आणि व्यावसायिक विस्तारासाठी हा काळ अनुकूल आहे. जुन्या मित्रांशी गाठीभेटी होतील. घरातील सुखसोयी वाढतील आणि सकारात्मक विचारांमुळे योग्य निर्णय घेता येतील..मीन (Pisces)स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना आणि नोकरदारांना उत्तम यश मिळेल. शत्रूंवर विजय मिळवण्यात यश येईल. दैनंदिन कामांतील अडथळे दूर होतील. पिवळे वस्त्र परिधान करून पूजा केल्यास मानसिक स्थैर्य लाभेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.