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Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाच्या लोकांना शारीरिक व्याधी होतात सगळ्यात कमी; एक सवय बदलून टाकते आयुष्य, जगतात सुखी जीवन

numerology health predictions : जन्मतारखेतील विशेष मूलांक असणाऱ्या व्यक्तींना निसर्गाने नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्तीचे कवच दिले आहे. अंकशास्त्रानुसार हे लोक सहसा आजारी पडत नाहीत आणि दीर्घकाळ निरोगी राहतात.
mulank news marathi

mulank news marathi

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या जन्मतारखेतील आकडे केवळ स्वभाव किंवा भविष्य ठरवत नाहीत, तर त्यांचा आपल्या शरीराच्या अंतर्गत ऊर्जेशी थेट संबंध असतो. अंकशास्त्रानुसार, प्रत्येक अंकाला स्वतःची एक विशिष्ट कंपनशक्ती असते, जी आरोग्यावर परिणाम करते.

निसर्गाने ठराविक मूलांक असलेल्या व्यक्तींना एक अशी नैसर्गिक सुरक्षा प्रणाली दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना शारीरिक व्याधींचा त्रास इतरांच्या तुलनेत सगळ्यात कमी होतो. हे आकडे कोणते आणि त्यांच्या सुदृढ आरोग्याचे गुपित काय, हे जाणून घेणे खूप रंजक आहे.

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