Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाच्या लोकांना शारीरिक व्याधी होतात सगळ्यात कमी; एक सवय बदलून टाकते आयुष्य, जगतात सुखी जीवन

आपल्या जन्मतारखेतील आकडे केवळ स्वभाव किंवा भविष्य ठरवत नाहीत, तर त्यांचा आपल्या शरीराच्या अंतर्गत ऊर्जेशी थेट संबंध असतो. अंकशास्त्रानुसार, प्रत्येक अंकाला स्वतःची एक विशिष्ट कंपनशक्ती असते, जी आरोग्यावर परिणाम करते. निसर्गाने ठराविक मूलांक असलेल्या व्यक्तींना एक अशी नैसर्गिक सुरक्षा प्रणाली दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना शारीरिक व्याधींचा त्रास इतरांच्या तुलनेत सगळ्यात कमी होतो. हे आकडे कोणते आणि त्यांच्या सुदृढ आरोग्याचे गुपित काय, हे जाणून घेणे खूप रंजक आहे..मूलांक १कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक १ असतो, ज्याचा स्वामी ग्रहांचा राजा 'सूर्य' आहे. सूर्य हा ऊर्जा आणि आरोग्याचा मुख्य कारक मानला गेल्यामुळे या लोकांमध्ये कमालीची रोगप्रतिकारशक्ती असते. किरकोळ आजारपण आले तरी हे लोक औषधांशिवाय केवळ आपल्या आंतरिक क्षमतेच्या जोरावर लवकर बरे होतात. जोपर्यंत ते मानसिकदृष्ट्या उत्साही राहतात, तोपर्यंत कोणतीही मोठी शारीरिक व्याधी त्यांच्या आसपासही भटकत नाही..Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांवर जणूकाय देवाचीच कृपा! बोलतील ते होतं खरं, यांच्याशी पंगा घेणाऱ्यांना बसतो मोठा फटका.मूलांक ५ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ या तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'बुध' ग्रह असून तो शरीरातील चेतातंतूंचे नियंत्रण करतो. या लोकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची कमालीची चपळता आणि तणावाला स्वतःवर हावी न होऊ देण्याची वृत्ती होय. कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या लगेच जुळवून घेण्याच्या त्यांच्या याच सवयीमुळे ते दीर्घकाळ तरुण, उत्साही आणि निरोगी राहतात..Rain Nakshatra : यंदा पाऊस कसा पडणार? नक्षत्र अन् वाहनांवरून मिळाले मोठे संकेत; जाणून घ्या पावसाबाबत काय म्हणते शास्त्र.मूलांक १ आणि ५ च्या लोकांसाठी 'अतिविचार थांबवून मनाला पूर्ण विश्रांती देणे' ही सवय बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. मूलांक १ चे लोक अति-महत्वाकांक्षेमुळे आणि मूलांक ५ चे लोक चंचल स्वभावामुळे स्वतःला कधीच शांत ठेवत नाहीत. जर या लोकांनी दररोज नियमितपणे किमान १५ ते २० मिनिटे 'ध्यान किंवा मौन' (Meditation) पाळण्याची सवय लावली, तर त्यांच्या शरीरातील ऊर्जेचा समतोल राखला जातो. ही एकच सवय त्यांना आजारांपासून वाचवून दीर्घायुषी आणि सुखी बनवते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.