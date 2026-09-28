‘या’ राशींचे लोक सतत विचार करत राहतात? कितीही प्रयत्न केले तरी मनासारखं होत नाही; छोट्या-छोट्या गोष्टींचीही चिंता, तुमची रास कोणती?

OVERTHINKING ZODIAC SIGNS: प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी अशी वेळ येते, जेव्हा माणूस खूप तणावात असतो. आयुष्यात घडणाऱ्या काही गोष्टी मनासारख्या होत नाहीत आणि मग त्याच गोष्टींचा सतत विचार सुरू राहतो.काही लोक तर घडून गेलेल्या गोष्टींचाही पुन्हा पुन्हा विचार करत राहतात. कितीही प्रयत्न केले तरी सगळं ठीक होत नाही, असं त्यांना वाटत राहतं. त्यामुळे ते आतून खूप तूटलेले असतात. मात्र, आपलं दुःख ते प्रत्येकाला सांगत नाहीत. स्वतःच त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. पण तरीही मनातले विचार त्यांचा पाठलाग सोडत नाहीत..Horoscope: तोंडावर साखरेसारखे गोड, पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात! ‘या’ राशींच्या व्यक्तींचा असतो कपटी स्वभाव.ज्योतिषशास्त्रातील मान्यतेनुसार, काही राशींचे लोक स्वभावाने जास्त संवेदनशील आणि विचार करणारे असतात. त्यामुळे त्यांना छोट्या-छोट्या गोष्टींचाही जास्त ताण येऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया, या राशी कोणत्या..मिथुन रासमिथुन राशीचा स्वामी बुध आहे. या राशीचे लोक सतत काही ना काही विचार करत असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. एकाच वेळी अनेक गोष्टी डोक्यात सुरू असल्यामुळे त्यांना शांत बसणं अनेकदा कठीण होतं. एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही तर त्याचाच विचार ते बराच वेळ करत राहू शकतात. त्यामुळे स्वतःवरच जास्त ताण घेण्याची शक्यता असते..कन्या रासकन्या राशीचे लोक प्रत्येक गोष्ट नीट आणि त्यांच्या मनासारखी व्हावी, अशी अपेक्षा ठेवतात. एखादी गोष्ट थोडी जरी चुकली किंवा मनासारखी झाली नाही तरी ते त्याचा जास्त विचार करतात. कधी कधी झालेल्या चुकीसाठी स्वतःलाच दोष देत राहतात. त्यामुळे एखादी छोटी गोष्टही त्यांच्या मनात मोठी होऊ शकते आणि त्यांना चिंता वाटू शकते..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक मनाने खूप संवेदनशील असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. मात्र, मनात काय चाललंय हे ते प्रत्येकाला सांगत नाहीत. दुःख झालं, एखाद्या गोष्टीचा त्रास झाला किंवा मनाला काही लागलं तरी ते अनेकदा स्वतःमध्येच राहतात. बाहेरून शांत दिसत असले तरी मनात मात्र त्याच गोष्टीचा विचार सुरू असतो. त्यामुळे मनात अस्वस्थता राहू शकते..LONG LIFE HOROSCOPE: या’ 6 राशींच्या लोकांना मिळतं दीर्घायुष्याचं वरदान? 100 वर्षांनंतरही राहतात निरोगी, ज्योतिषशास्त्रात काय आहे कारण?.मीन रासमीन राशीचे लोक भावनिक स्वभावाचे असतात. दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेण्याचा ते जास्त प्रयत्न करतात. एखाद्या व्यक्तीला काही त्रास होऊ नये, पुढे काय होईल, एखादी गोष्ट बिघडली तर काय होईल, अशा अनेक गोष्टींचा ते आधीच विचार करू लागतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात काही घडलं नसतानाही भविष्यातील गोष्टींची चिंता त्यांना सतावू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.