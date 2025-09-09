संस्कृती

Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात काय खावं, काय टाळावं? पहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

Pitru Paksha Food Rules: ७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेला पितृपक्ष २१ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या काळात काही भाज्या खाणं टाळणं आवश्यक असतं, कारण त्या पितरांना अप्रिय मानल्या जातात. कोणत्या भाज्यांचा त्याग करावा, ते जाणून घ्या
Pitru Paksha Food Rules:

Pitru Paksha Food Rules:

थोडक्यात:

  1. पितृपक्षात अन्न शुद्ध, सात्त्विक आणि ताजं असणं आवश्यक असतं.

  2. वांगी, कांदा-लसूण, करेला, भेंडी आणि मांसाहार हे पदार्थ टाळावेत.

  3. तर्पण करताना अन्न दक्षिण दिशेला तोंड करून अर्पण करावं आणि नंतरच ग्रहण करावं.

Pitru Paksha

