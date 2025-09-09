Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात काय खावं, काय टाळावं? पहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

थोडक्यात:पितृपक्षात अन्न शुद्ध, सात्त्विक आणि ताजं असणं आवश्यक असतं.वांगी, कांदा-लसूण, करेला, भेंडी आणि मांसाहार हे पदार्थ टाळावेत.तर्पण करताना अन्न दक्षिण दिशेला तोंड करून अर्पण करावं आणि नंतरच ग्रहण करावं..What To Eat And Avoid During Pitru Paksha: पितृपक्ष म्हणजे आपल्या पूर्वजांची आठवण, त्यांच्या आत्म्याला शांती देण्यासाठी श्रद्धेने केलेली अर्पणक्रिया. यंदा पितृपक्ष ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून तो २१ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत चालणार आहे. या १६ दिवसांच्या काळात अन्न, आहार आणि आचरण याला विशेष महत्त्व असतं..अनेकदा श्रद्धेने आपण अन्न अर्पण करत असतो, पण अज्ञानामुळे काही अशा भाज्यांचा किंवा पदार्थांचा समावेश होतो, जे पितरांना अप्रिय मानले जातात. त्यामुळे अर्पणाचा संपूर्ण उद्देश व्यर्थ होतो. चला तर मग जाणून घेऊया पितृपक्षात काय खावं आणि काय टाळावं..Shakti Peethas in India: देवीच्या अदृश्य कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे? या ५ शक्तिपीठांना नक्की भेट द्या.१.पितृपक्षात काय खावं?१. मुगडाळ व शुद्ध तांदूळसात्त्विक आणि हलकं अन्न. याचा उपयोग तर्पणात व नैवेद्य अर्पणात केला जातो.२. तूप, दूध, दही, साखर, गूळहे पदार्थ पवित्र मानले जातात. पंचामृतात यांचा समावेश असतो.३. फळं (केळी, सफरचंद, पेरू, इ.)फळं ताजं आणि शुद्ध असावं. फळांचे नैवेद्य अर्पण करता येतात.४. बटाटा, दुधी, फुलकोबी यांसारख्या साध्या भाज्यासात्त्विक आणि सहज पचणाऱ्या भाज्या अर्पणासाठी योग्य असतात.५. गहू किंवा सात्त्विक पुरणपोळी, खीर, वरण-भातहे पदार्थ पारंपरिक आणि पितरांना प्रिय मानले जातात..पितृपक्षात काय टाळावं?१. वांगीवांगी ही भाजी तामसिक व अशुद्ध मानली जाते. श्राद्धकर्मात ती अर्पण करणे योग्य नाही. ती पचनासाठी जड असते आणि शरीरात आळस निर्माण करू शकते.२. कांदा व लसूणहे दोन्ही पदार्थ तामसिक प्रवृत्तीचे आहेत. त्यांचा वापर श्राद्धकर्मात केल्यास पितर नाराज होतात, असे धर्मशास्त्र सांगते. या अन्नातून शुद्धता आणि सात्त्विकता हरवते.३. कारलेकारलेला त्याच्या कटू स्वादामुळे पितरांना अप्रिय मानले जाते. काही मान्यतानुसार करेला हा दु:खाचे प्रतीक मानला जातो आणि त्याचा अर्पण शोकदायक मानला जातो.४. भेंडी व जास्त मसालेदार भाज्याभेंडी ही चिकट भाजी असून, श्राद्धकर्मासाठी योग्य नाही. तसेच खूप तिखट, तेलकट किंवा मसालेदार भाज्याही टाळाव्यात, कारण त्या सात्त्विकतेला बाधा आणतात.५. मांसाहारपितृपक्षात मांस, मासे, अंडी हे पूर्णपणे वर्ज्य आहेत. अशा अन्नामुळे पितरांचे तृप्तीऐवजी दुख निर्माण होऊ शकते आणि घरात अशांती वाढू शकते..LinkedIn New Feature: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता लिंक्डइनची विश्वासार्हता वाढवणारी नवीन योजना सुरु; जाणून घ्या काय आहेत याचे वैशिष्ट्ये.अन्न अर्पण करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा- अन्न हे नेहमी ताजं आणि शुद्ध असावं.- अन्न शिजवण्यापूर्वी स्थान, भांडी आणि मनाची शुद्धता आवश्यक आहे.- दक्षिण दिशेकडे तोंड करून तर्पण करावं.- अन्न आधी पितरांना अर्पण करावं, नंतरच स्वतः ग्रहण करावं.- तसेच कांस्य/पितळेच्या भांड्यात अन्न तयार केल्यास ते अधिक शुभ मानले जाते..FAQsप्र.१: पितृपक्षात कांदा आणि लसूण का टाळावं? (Why should onion and garlic be avoided during Pitru Paksha?)कारण हे दोन्ही पदार्थ तामसिक स्वरूपाचे असून, पवित्रतेला बाधा आणतात आणि पितरांना अप्रिय मानले जातात.प्र.२: पितरांसाठी कोणत्या भाज्या योग्य मानल्या जातात? (Which vegetables are considered appropriate for offering to ancestors?)बटाटा, दुधी, फुलकोबी यांसारख्या सात्त्विक व हलक्या भाज्या योग्य मानल्या जातात.प्र.३: पितृपक्षात अन्न कशा प्रकारे अर्पण करावं? (How should food be offered during Pitru Paksha?)अन्न ताजं, स्वच्छ आणि श्रद्धेने बनवून, दक्षिण दिशेकडे तोंड करून पितरांना प्रथम अर्पण करावं.प्र.४: पितृपक्षात मांसाहार टाळण्यामागचं कारण काय आहे? (What is the reason behind avoiding non-veg food during Pitru Paksha?)मांसाहार तामसिक मानला जातो आणि त्यामुळे पितर तृप्त होण्याऐवजी नाराज होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.