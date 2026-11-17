Zodiac Predictions: ज्योतिष शास्त्रामध्ये गुरु ग्रहाला सर्व ग्रहांमध्ये अत्यंत शुभ आणि महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. मानवी जीवनातील विवाह, साखरपुडा, निवडणुकीत यश, विद्यार्थ्यांना परीक्षेत यश, ज्ञानप्राप्ती तसेच संततिसौख्य या सर्व गोष्टी पत्रिकेतील गुरुच्या स्थितीवर अवलंबून असतात. सध्या गुरु ग्रह २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत सिंह राशीत विराजमान असणार आहे.या महत्त्वपूर्ण ग्रह बदलामुळे सर्व १२ राशींच्या जातकांच्या आयुष्यात कोणते बदल घडणार आहेत आणि कोणाचे भाग्य उजळणार आहे, याबाबत जोतिषाचार्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. वाचा, गुरु बदलाचा प्रत्येक राशीवर कसा प्रभाव पडणार आहे..मेष रासकुंडलीत गुरु सिंह राशीत पाचव्या स्थानात आला आहे. गुरु हा भाग्याचा कारक असल्याने या राशीच्या व्यक्तींना नवीन संधी आणि नवी दिशा मिळेल. क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळण्यासोबतच घरात मंगल कार्याचे योग जुळून येतील. विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल आणि परदेश प्रवास किंवा तीर्थयात्रेचे योग येतील. हा कालखंड २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत अतिशय अनुकूल आहे.वृषभ रासया राशीच्या कुंडलीत गुरु चौथ्या स्थानात आला आहे. यामुळे व्यवसाय वाढीस लागेल आणि प्रॉपर्टीची सर्व कामे मार्गी लागतील. वाहन आणि प्रॉपर्टी क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष लाभ होईल. नोकरीत बढतीची शक्यता असून राजकारणात यश लाभेल. मित्रांचे सहकार्य लाभल्यामुळे आध्यात्मिक क्षेत्रातही प्रगती होईल..Todays Horoscope : आजचा दिवस ५ राशींसाठी ठरणार खास! धनलाभासह रखडलेली कामं होणार पूर्ण; वाचा १२ राशींचं भविष्य.मिथुन रासकुंडलीत गुरु तृतीय स्थानात आला असून विवाहेच्छुंचे विवाह ठरतील. जातकांचे मनोबल वाढून नातेवाईक आणि मित्रांची विशेष मदत लाभेल. आर्थिक लाभ झाल्यामुळे विरोधकांवर मात करणे सोपे जाईल. घरात मंगल कार्य घडेल तसेच नोकरी व व्यवसायात उत्तुंग प्रगती होईल.कर्क रासगुरु धनस्थानात आल्याने आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढेल आणि जुनी उधारी किंवा उसनवारी वसूल होईल. बाजारपेठेचा अभ्यास करून व्यवसायात किंवा शेअर्समध्ये धाडस करणे फायदेशीर ठरेल. पद, प्रतिष्ठा आणि अधिकार मिळण्यासोबतच नशिबाने रखडलेली सर्व कामे मार्गी लागतील.सिंह रासकुंडलीच्या पहिल्या स्थानात गुरु आल्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील आणि संततिसौख्य लाभेल. विद्यार्थ्यांना यश मिळण्यासोबतच कार्यक्षेत्रात विशेष प्रसिद्धी आणि सुसंधी मिळेल. जातकांचा दानशूरपणा वाढेल, वैवाहिक सौख्य उत्तम राहील आणि विवाहेच्छुंचे विवाह जमतील..कन्या रासया राशीच्या कुंडलीत गुरु बाराव्या स्थानात आला आहे. त्यामुळे हा काळ शुभ कार्यासाठी अनुकूल मानला जात नाही. वैवाहिक जीवनात मतभेद आणि अडचणी येऊ शकतात. भागीदारी व्यवसायात वाद टाळावेत आणि प्रॉपर्टीचे व्यवहार शक्यतो लांबणीवर टाकावेत. फार मोठ्या यशाची अपेक्षा न ठेवता दैनंदिन व्यवहार सांभाळावेत.तूळ रासकुंडलीत गुरु अकराव्या स्थानात आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ होणार आहे. वैद्यकीय आणि केमिस्ट क्षेत्रात यश मिळेल. शत्रूपीडा नष्ट होईल तसेच कर्मचारी वर्ग आणि मित्रांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल. व्यापारात धाडस केल्यास यश निश्चित मिळेल.वृश्चिक रासया राशीत गुरु दहाव्या स्थानी आला आहे. यामुळे नोकरीत बढती मिळण्याचे योग आहेत. राजकारणात प्रतिष्ठा, पद आणि आर्थिक लाभ वाढेल. डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायातील व्यक्तींना उत्तम यश मिळेल. विरोधकांवर मात कराल आणि विवाहेच्छुंचे विवाह जुळून येतील..धनु रासकुंडलीत गुरु भाग्यस्थानात आल्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील. रिअल इस्टेट, बांधकाम व्यवसाय, जमीन आणि वाहने खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अत्यंत सुवर्णकाळ आहे. तीर्थयात्रा, परदेश प्रवास घडेल. तसेच विद्यार्थ्यांची आणि मुलामुलींची उत्तम प्रगती होईल.मकर रासगुरु आठव्या स्थानात आल्यामुळे हा काळ शुभ कार्यासाठी प्रतिकूल आहे. नातेवाईकांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योग्य कामांसाठी खर्च होईल, पण कोणाच्याही आश्वासनावर विसंबून राहू नका.कुंभ रासकुंडलीत सातव्या स्थानी गुरु आल्यामुळे विवाहेच्छुंचे विवाह जमतील. वैवाहिक सौख्य लाभेल आणि आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढेल. नवीन मित्रांची जोड मिळेल आणि नातेवाईकांचे विशेष सहकार्य लाभेल.मीन रासया राशीच्या कुंडलीत गुरु सहाव्या स्थानात आला आहे. यामुळे नोकरीत बढती आणि घसघशीत पगारवाढ होईल. राजकारणात पद आणि प्रतिष्ठा लाभेल. दूध, डेअरी व्यवसाय, डॉक्टर तसेच केमिस्ट क्षेत्रातील व्यक्तींना हा गुरु अत्यंत अनुकूल असून व्यवसायात धाडस करायला हरकत नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Yearly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसे असेल तुमचे हे वर्ष..? ग्रहमान : ऑक्टोबर २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७ - मराठी राशी भविष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.