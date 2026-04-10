Vastu Shastra : घराबाहेर 'या' ४ प्रकारची झाडं म्हणजे संकटाला निमंत्रण; कुटुंबात सतत वाद, पैशाची अडचण, हाती आलेल्या यशाला मुकता

वास्तुशास्त्रानुसार घराभोवतीचे वातावरण आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम करते. घराच्या आसपास असलेली झाडे केवळ सौंदर्यच वाढवत नाहीत, तर ती ऊर्जेचा स्त्रोतही असतात. मात्र, काही झाडे आपोआप उगवून येतात, ज्यांना वास्तूत 'नकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक' मानले जाते. ही झाडे घरात दरिद्री, वाद आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण करू शकतात, असे मानले जाते. नैसर्गिक दृष्टिकोनातून सर्व झाडे महत्त्वाची असली, तरी वास्तुशास्त्रातील नियमांनुसार घराच्या अगदी जवळ काही ठराविक प्रकारची झाडे असणे प्रगतीत अडथळा ठरू शकते..१. काटेरी झाडे आणि निवडुंगघराच्या मुख्य दरवाजाजवळ किंवा बागेत आपोआप काटेरी झाडे किंवा कॅक्टस (निवडूंग) उगवणे अशुभ मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार, काट्यांमध्ये तीक्ष्ण आणि नकारात्मक ऊर्जा असते, जी घरातील सदस्यांच्या स्वभावात चिडचिडेपणा निर्माण करते. यामुळे विनाकारण कौटुंबिक कलह वाढतात आणि नात्यांमध्ये कटुता येते. गुलाबाचे झाड अपवाद असले, तरी इतर जंगली काटेरी वनस्पती आर्थिक प्रगती रोखतात आणि कामात वारंवार अडथळे निर्माण करतात, अशी मान्यता आहे..२. पिंपळ आणि वडाचे झाडपिंपळ आणि वडाची झाडे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत पवित्र मानली जातात, परंतु ती घराच्या भिंतीवर किंवा अगदी जवळ आपोआप उगवणे वास्तूसाठी योग्य नसते. या झाडांची मुळे खूप खोलवर जातात आणि घराच्या पायाला हानी पोहोचवू शकतात. वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या मर्यादेत या मोठ्या झाडांची सावली पडल्याने घरातील प्रमुखाला मानसिक तणाव जाणवतो आणि घरामध्ये लक्ष्मीचा वास टिकत नाही. अशा वेळी ही झाडे सन्मानपूर्वक काढून दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी किंवा मंदिरात लावणे श्रेयस्कर ठरते..३. दूध निघणारी झाडे (क्षीरी वृक्ष)ज्या झाडांच्या फांद्या किंवा पाने तोडल्यावर पांढरा चिक किंवा दूध निघते, अशी झाडे घरासमोर आपोआप उगवणे चांगले मानले जात नाही. आक (रुई), एरंड किंवा तत्सम जंगली वनस्पती घराच्या परिसरात असल्यास घरात धनसंचय होत नाही. असे मानले जाते की, ही झाडे घरातील सकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतात, ज्यामुळे व्यक्तीला आर्थिक चणचण भासते आणि आजारपण घराबाहेर जात नाही. या झाडांच्या उपस्थितीमुळे घरातील मुलांच्या प्रगतीवरही परिणाम होऊ शकतो..४. बोरीचे किंवा जंगली बोराचे झाडअनेकांच्या घराबाहेर आपोआप बोरीचे झाड उगवून येते. वास्तू विज्ञानानुसार, बोरीच्या झाडावर असलेले काटे नकारात्मकतेला आमंत्रण देतात. असे म्हटले जाते की, ज्या घरासमोर बोरीचे झाड असते, तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या नशिबात स्थिरता राहत नाही. आलेले यश शेवटच्या क्षणी हुकते आणि कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. ही झाडे घराच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या विचारांमध्ये गोंधळ निर्माण करतात, ज्यामुळे घेतलेले निर्णय अनेकदा चुकतात आणि नुकसान सोसावे लागते.Disclaimer : या माहिती मधून पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहचवण्यास परावृत्त करण्याचे उद्देश नाही. आम्ही झाडे तोंडण्याला प्रोत्साहन देत नाही, कोणाच्या भावना दुखवण्याचा उद्देश नाही.