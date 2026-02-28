Pradosh vrat 2026: यंदा त्रयोदशीला महादेवाच्या आवडत्या फुलाशी संबंधित 'हा' उपाय करा, धनाचे सर्व दरवाजे उघडतील

pradosh vrat 2026 special upay for wealth: दर महिन्याच्या त्रयोदशी तिथीच्या संध्याकाळी पाळला जाणारा प्रदोष व्रत हा भगवान शिवाची पूजा करण्यासाठी एक विशेष काळ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार सूर्यास्ताच्या आधी आणि नंतरचा सुमारे45-48 मिनिटे, ज्याला "प्रदोष काळ" म्हणून ओळखले जाते. तो काळ शिवाचे आशीर्वाद सर्वात सहजतेने प्राप्त होतात. 1 मार्च 2026 रोजी त्रयोदशीच्या संध्याकाळी केलेला एक विशेष पुष्प विधी आर्थिक अडचणी दूर करू शकतो..खास फुले कोणती?शास्त्रीय आणि लोक परंपरेत अपराजिता लहान, निळ्या, शंकूच्या आकाराच्या फुलांची वेल, भगवान शिवाची आवडती मानली जाते. "अपराजिता" म्हणजे ज्याला पराभूत करता येत नाही. ती विजय, सकारात्मक ऊर्जा आणि अडथळे दूर करण्याचे प्रतीक मानली जाते. निळा रंग भगवान शिवाच्या नीलकंठ रूपाशी संबंधित आहे. समुद्रमंथनाच्या वेळी विष पिल्यानंतर त्यांचा कंठ निळा झाला होता, म्हणून निळ्या फुलाला शांती, खोली आणि दैवी उर्जेचे प्रतीक मानले जाते..पैशाशी कसे संबंधित आहे?धार्मिक श्रद्धा अशी आहे की जेव्हा जीवनात आर्थिक अडचणी येतात तेव्हा ते केवळ कठोर परिश्रमाचा अभाव नसून उर्जेचे असंतुलन देखील असते. प्रदोषाच्या संध्याकाळी शिवलिंगाला ताज्या अपराजिता फुलांचा हार अर्पण केल्याने आणि "ॐ नमः शिवाय" चा 108 वेळा जप केल्याने थांबलेली प्रगती जलद होते असे म्हटले जाते. काही ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, प्रदोषावरील हा उपाय अत्यंत प्रभावी मानला जातो..Chandra Grahan 2026: गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी 'या' गोष्टी टाळाव्यात.हा उपाय कसा करायचा?शक्य असल्यास त्रयोदशीच्या दिवशी उपवास ठेवा किंवा सात्विक पदार्थांचे सेवन करा. सूर्यास्तापूर्वी स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे घाला.शिवलिंगावर पाणी, कच्चे दूध आणि बेलपत्र अर्पण करा.यानंतर, अपराजिता (शंखपुष्पी) च्या ताज्या निळ्या फुलांचा हार अर्पण करा.तुपाचा किंवा मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा आणि महामृत्युंजय मंत्र किंवा 'ओम नमः शिवाय' चा जप करा..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातवाळलेली किंवा अस्वच्छ फुले अर्पण करू नका.उपासनेदरम्यान लोभी राहू नका, तर कृतज्ञता आणि भक्तीची भावना ठेवा.हा उपाय श्रद्धेवर आधारित आहे, तो सकारात्मक विचाराने करा.प्रदोष काळात हे छोटेसे फूल अर्पण केल्याने जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि संपत्तीशी संबंधित नवीन संधी आकर्षित होतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. तथापि, या सर्व गोष्टी पारंपारिक श्रद्धेवर आधारित आहेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.