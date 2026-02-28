संस्कृती

Pradosh vrat 2026: यंदा त्रयोदशीला महादेवाच्या आवडत्या फुलाशी संबंधित 'हा' उपाय करा, धनाचे सर्व दरवाजे उघडतील

pradosh vrat 2026 special upay for wealth: प्रदोष व्रताची संध्याकाळ ही शिवपूजेसाठी उत्तम वेळ मानली जाते. भक्त सामान्यतः बेलाची पाने, पाणी आणि दुधाने पूजा करतात, परंतु विशेष निळ्या फुलाचे अर्पण केल्याने संपत्ती मिळू शकते.
pradosh vrat 2026 special upay for wealth: दर महिन्याच्या त्रयोदशी तिथीच्या संध्याकाळी पाळला जाणारा प्रदोष व्रत हा भगवान शिवाची पूजा करण्यासाठी एक विशेष काळ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार सूर्यास्ताच्या आधी आणि नंतरचा सुमारे45-48 मिनिटे, ज्याला "प्रदोष काळ" म्हणून ओळखले जाते. तो काळ शिवाचे आशीर्वाद सर्वात सहजतेने प्राप्त होतात. 1 मार्च 2026 रोजी त्रयोदशीच्या संध्याकाळी केलेला एक विशेष पुष्प विधी आर्थिक अडचणी दूर करू शकतो.

