Career Numerology : राजयोग घेऊन जन्माला येतात 'या' 4 मुलांकाचे लोक; सरकारी नोकरीत मिळवतात यश, पण एक चूक बर्बाद करते आयुष्य

अंकशास्त्र हे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि भविष्याचा आरसा आहे. आपल्या जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मुलांकाचा प्रभाव आपल्या संपूर्ण आयुष्यावर असतो. काही ठराविक तारखांना जन्मलेले लोक विशेष 'राजयोग' घेऊन जन्माला येतात. त्यांच्यामध्ये जन्मतजात नेतृत्वगुण आणि कष्टाची तयारी असते. विशेषतः सरकारी नोकरी आणि उच्च पदांवर विराजमान होण्याची क्षमता या लोकांमध्ये सर्वाधिक असते. मात्र यशाच्या शिखरावर असताना केलेली एक छोटीशी चूक त्यांना अर्ध्या वाटेत रोखू शकते त्यामुळे या राजयोगाचा लाभ घेण्यासाठी शिस्त आणि संयम पाळणे अत्यंत आवश्यक असते..मुलांक १ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक १ असतो. या मुलांकाचा स्वामी सूर्य आहे. सूर्यासारखे तेज आणि अधिकार गाजवण्याची वृत्ती यांच्यात उपजतच असते. हे लोक अत्यंत शिस्तप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी असतात. सरकारी क्षेत्रात, विशेषतः उच्च प्रशासकीय पदांवर यांना लवकर यश मिळते. समाजात यांचा मान-सन्मान मोठा असतो. मात्र त्यांचा अहंकार ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरू शकते. जर यांनी स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ मानून इतरांचा अपमान केला तर यांचा राजयोग संपुष्टात येऊन अधोगती सुरू होऊ शकते..मुलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ३ असतो. या मुलांकाचा स्वामी देवगुरू बृहस्पती आहे. यांच्यावर गुरूची विशेष कृपा असल्याने यांना शिक्षणात आणि बौद्धिक कामात प्रचंड यश मिळते. हे लोक उत्तम मार्गदर्शक, शिक्षक किंवा सल्लागार बनतात. सरकारी नोकरीमध्ये शिक्षण विभाग किंवा न्यायव्यवस्थेत हे लोक मोठे पद भूषवतात. राजयोगामुळे यांना पैशाची कधीच कमतरता भासत नाही. पण अति आत्मविश्वास आणि आळस या दोन गोष्टी त्यांना बर्बाद करू शकतात. ज्ञानाचा गर्व करणे ही त्यांची मोठी चूक ठरू शकते ज्यापासून त्यांनी सावध राहावे..मुलांक ५५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो ज्याचा स्वामी बुध आहे. हे लोक बुद्धिमत्तेच्या जोरावर शून्यातून विश्व निर्माण करतात. त्यांच्याकडे कमालीचे संवादकौशल्य असते ज्यामुळे ते बँकिंग, वित्त किंवा तांत्रिक सरकारी क्षेत्रात चमकतात. या मुलांकाच्या लोकांचे नशीब त्यांना नेहमी साथ देते आणि संकटकाळातही ते मार्ग काढतात. मात्र त्यांची चंचलता आणि एकाग्रतेचा अभाव त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणतो. एकाच वेळी अनेक गोष्टींमध्ये हात घालणे किंवा चुकीच्या संगतीत पडणे ही त्यांची मोठी चूक असू शकते जी त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते..मुलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ९ असतो ज्याचा स्वामी मंगळ आहे. हे लोक अत्यंत ऊर्जस्वित आणि धाडसी असतात. पोलीस, सैन्य किंवा संरक्षण दलातील सरकारी नोकरीत या मुलांकाचे लोक सर्वाधिक यशस्वी होतात. कठीण प्रसंगातही न डगमगता निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. राजयोगामुळे त्यांना तरुण वयातच सत्ता आणि अधिकार मिळतात. पण, त्यांचा अतिराग हा त्यांचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. रागाच्या भरात घेतलेला चुकीचा निर्णय किंवा कोणाशी केलेले विनाकारण भांडण त्यांच्या करिअरला आणि आयुष्याला मोठी खीळ घालू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.