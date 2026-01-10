Rajyoga Predictions: राजयोगाचा संयोग! मेष, कर्क आणि कन्यासह या राशींना मिळणार पैसा, प्रतिष्ठा आणि यश

Marathi Today Astrology Predictions: आज शनिवार १० जानेवारी रोजी चंद्रमा दिवसभर कन्या राशीतून तुळा राशीत प्रवेश करणार आहे. चंद्रमा हस्त नक्षत्रानंतर चित्र नक्षत्रात जाणार असल्याने गजकेसरी योग तयार होईल. तसेच सूर्य-बुद्ध युतीमुळे बुधादित्य राजयोगही तयार होत आहे. त्यामुळे आजचा दिवस मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी विशेष शुभ ठरणार आहे. .मेषआज कार्यक्षेत्रात तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. वरिष्ठांकडून मदत मिळेल, तसेच व्यवसायात फायदा होईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि निर्णय घाईत घेऊ नका. स्वास्थ्य सुधारण्याची शक्यता आहे.भाग्य: 88%सुपर टिप: घरात लक्ष्मीपूजन करा किंवा श्रीसूक्ताचा पाठ करा.वृषभआज आर्थिक बाबतीत संतुलित दिवस आहे. काही खरेदीसाठी अनुकूल आहे, पण अनावश्यक खर्च टाळा. प्रेम संबंधात सौम्य संभाषण आवश्यक आहे. प्रवास किंवा वाहनांवर खर्च होऊ शकतो.भाग्य: 83%सुपर टिप: बजरंगबाणाचा पाठ करून मनाला शांती द्या.मिथुनआज कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करता येतील. नोकरीत प्रतिष्ठा वाढेल, मित्र आणि दूरच्या नातेवाईकांकडून सहयोग मिळेल. थोडासा मानसिक ताण येऊ शकतो, त्यामुळे शांत मनाने निर्णय घ्या.भाग्य: 86%सुपर टिप: तांदूळ किंवा साखरेचे दान करून भाग्य वृद्धिंगत करा..Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला काळे कपडे का घातले जातात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!.कर्कआज परिवारात आनंद आणि सामंजस्य राहील. आर्थिक बाबतीत फायदा होईल. कामात सन्मान वाढेल आणि मित्रांकडून मदत मिळेल. शिक्षण किंवा कौशल्य विकसित करण्यासाठी योग्य दिवस आहे.भाग्य: 85%सुपर टिप: नारायण कवचाचा पाठ केल्याने आरोग्य आणि सुरक्षा वाढेल.सिंहया राशीनी आज निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करा. आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत सावधगिरी आवश्यक आहे. तांत्रिक किंवा कौशल्य आधारित कामांमध्ये फायदा होईल. सासरीक संबंधांमध्ये संयम ठेवा.भाग्य: 84%सुपर टिप: गायला हिरवे चारा खाऊ घातल्यास शुभ ऊर्जा वाढेल.कन्याआज आर्थिक फायद्याची संधी आहे. बुद्धिमत्तेने कामे सोडवता येतील. नोकरीत व वैवाहिक जीवनात सुखद परिणाम होतील. अप्रत्याशित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.भाग्य: 86%सुपर टिप: पीपळाच्या झाडाला पाणी देणे भाग्यवर्धक ठरेल..तूळआज दिवस मनोरंजक राहील. मित्र आणि सहकर्म्यांसह आनंदी वेळ घालवाल. आर्थिक आणि सामाजिक बाबतीत फायदा होईल. आवडत्या उपक्रमात भाग घेण्याची संधी आहे.भाग्य: 84%सुपर टिप: तांदूळ दान केल्याने भाग्य वर्धिष्णु होईल.वृश्चिकआज आर्थिक बाबतीत सतर्क राहा. मित्रांकडून मदत मिळेल. जोखमीच्या निर्णयांपासून दूर राहा. प्रेम आणि कौटुंबिक संबंधांमध्ये सामंजस्य राखा.भाग्य: 83%सुपर टिप: शिवजींच्या अभिषेकाने मनःशांती मिळेल.धनुआज क्रोधावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नोकरीत काम सुरळीत होईल, पण काही अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आरोग्य आणि खर्चावर लक्ष ठेवा.भाग्य: 84%सुपर टिप: पीपळाला पाणी देऊन सकारात्मक ऊर्जा वाढवा. .UPSC Interview Tips: UPSC मुलाखतीत काय विचारले जाते? जाणून घ्या बोर्डचे प्रश्न आणि सोपे टिप्स.मकरआज वरिष्ठांकडून मदत मिळेल. आर्थिक लाभ होईल. घर, जमीन किंवा मोठ्या व्यवहारात यश मिळेल. धार्मिक आणि अध्यात्मिक कार्यासाठी अनुकूल दिवस.भाग्य: 86%सुपर टिप: शनिस्तोत्राचा पाठ केल्यास भाग्य वाढेल.कुंभआज वैवाहिक जीवनात सहयोग लाभेल. नोकरीत सहकर्म्यांकडून ताण येऊ शकतो. खर्चावर संयम ठेवा. धार्मिक स्थळी भेटीचा योग आहे.भाग्य: 83%सुपर टिप: हनुमान चालीसा पाठ केल्यास मानसिक शांती मिळेल.मीनआज प्रिय व्यक्तीकडून आनंद आणि सरप्राइज मिळू शकतो. आर्थिक दृष्ट्या दिवस अनुकूल आहे. नातेवाईकांकडून सहयोग आणि आधी केलेल्या कामांचा फायदा मिळेल.भाग्य: 87%सुपर टिप: श्रीशनि स्तोत्राचा पाठ केल्यास भाग्यवान ठरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.