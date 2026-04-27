Kedarnath Temple Old Photos : 144 वर्षांपूर्वी केदारनाथ कसे दिसत होते? 1882 सालातली 5 दुर्मिळ छायाचित्रे

उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर १८८२ सालातले जुना फोटो शेअर केला. या फोटोत केदारनाथ मंदिर पर्वतांमध्ये शांत आणि साधे दिसते. त्या वेळी रस्ते नव्हते, हेलिकॉप्टर नव्हते. भक्तांना पायी चालतच तिथे पोहोचावे लागे. हा फोटो पाहून अनेकांना पूर्वीच्या यात्रेची आठवण झाली..पूर्वीचा खडतर प्रवास१८८२ साली केदारनाथला जाणे सोपे नव्हते. थंड हवामान, खडबडीत रस्ते आणि बर्फाच्छादित प्रदेशातून भक्त दिवसेंदिवस चालत येत. ना पक्के रस्ते, ना हॉटेल्स, ना गर्दी. फक्त पर्वत, बर्फ आणि मनात श्रद्धा होती. हा प्रवास केवळ दर्शनासाठी नव्हता तर शरीर आणि मनाची परीक्षा घेणारा होता. तो स्वतः एक आध्यात्मिक साधना मानला जाई..आजची सोयीस्कर यात्रा२०२६ सालात केदारनाथ यात्रा सुरू झाली आहे. रस्ते, हेलिकॉप्टर आणि सुधारित व्यवस्थांमुळे आता प्रवास खूप सोपा झाला आहे. अवघ्या काही तासांत लोक दर्शन घेऊ शकतात. यामुळे वृद्ध, आजारी आणि पूर्वी येऊ शकणारे नसलेले अनेक भाविक आता सहज केदारनाथला येत आहेत. लाखो भक्तांनी यंदा भेट दिली आहे..प्रवासाचा अनुभव आणि विचार आनंद महिंद्रा यांच्या पोस्टमुळे एक चर्चा सुरू झाली. पूर्वीचा खडतर प्रवास यात्रेचा महत्त्वाचा भाग होता. तो भक्तीला अधिक गहन बनवत असे. आज सोयींमुळे वेळ वाचतो पण काहीजण म्हणतात की, प्रवासातील खोल अनुभव कमी होत आहे का? तरीही सुविधा वाढल्याने सर्वांसाठी यात्रा शक्य झाली हा सकारात्मक बदल आहे..दर्शनाला जात असाल तर हे ही लक्षात ठेवा आज अनेक लोक स्लो ट्रॅव्हल म्हणजे जाणीवपूर्वक पायी किंवा पारंपरिक पद्धतीने प्रवास करण्याकडे वळत आहेत. यामुळे जुना अनुभव पुन्हा अनुभवता येतो. केदारनाथला जाण्यापूर्वी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलते म्हणून उबदार कपडे आणि औषधे सोबत ठेवा. फक्त घाईघाईने दर्शन घेऊ नका तर थोडा वेळ स्थानिक वातावरण अनुभवा. याने तुमची यात्रा अधिक अर्थपूर्ण होईल. काळानुसार सुविधा बदलतात, पण श्रद्धा आणि भक्ती कायम राहते. जुने फोटो आपल्याला आठवण करून देतात की प्रवासातील प्रयत्नही यात्रेच एक सुंदर भाग असू शकतात.