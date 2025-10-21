Guru Shani Yoga: या दिवाळीत दुर्मीळ गुरु-शनी योग! 676 वर्षांनंतर पुन्हा घडतोय, जाणून घ्या पुढचा वेळ कधी?

Diwali 2025: यंदाची २०२५ ची दिवाळी ही एक ऐतिहासिक आणि शुभ संधी ठरणार आहे. यावर्षी ज्योतिषशास्त्रानुसार एक दुर्मिळ योग तयार होत आहे. जेव्हा गुरु ग्रह उच्च राशीत असणार असून, त्याची दृष्टी शनीवर असेल. विशेष म्हणजे शनी देखील गुरूच्या राशीत (मीन) असणार आहे. अशा प्रकारचा योग मागील अनेक शतकांपासून आढळलेला नाही. .676 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा योगगणनांनुसार, यापूर्वी 1349 साली म्हणजे सुमारे 676 वर्षांपूर्वी, 20 ऑक्टोबर सोमवारी दीपावली आली होती, आणि हाच ग्रहस्थितीचा संयोग तयार झाला होता. इतके वर्ष उलटून गेल्यानंतर, 2025 मध्ये पुन्हा एकदा हाच दिवस, हाच वार आणि हाच ग्रहयोग एकत्र आले आहेत. अशा प्रकारचा योग आता पुढे 2085 मध्येच पुन्हा दिसेल..Diwali Lakshmi Puja Coin Ritual: लक्ष्मीपूजनात नाण्यांची पूजा का आवश्यक मानली जाते? जाणून घ्या श्रद्धा आणि विज्ञान.गुरु-शनी योगाचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्वगुरु हा ज्ञान, समृद्धी आणि विस्ताराचा कारक ग्रह मानला जातो.शनी हा कर्म, न्याय आणि शिस्तीचा प्रतिनिधी आहे.जेव्हा गुरु उच्च राशीत कर्कमध्ये असतो आणि त्याची दृष्टी मीन राशीत असलेल्या शनीवर असते, तेव्हा मोठे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.ही स्थिती देशातील आर्थिक चक्राला गती देणारी, व्यापारात वाढ करणारी, आणि सामाजिक पातळीवर स्थैर्य निर्माण करणारी असते..कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर?कर्क: व्यवसाय आणि कौटुंबिक क्षेत्रात यशवृश्चिक: आर्थिक लाभ आणि गुंतवणुकीत फायदेमकर: करिअरमध्ये प्रगतीची संधीमीन: मानसिक समाधान आणि नव्या योजना यशस्वी होण्याची शक्यता.Spiritual Hill Destinations in India: मनःशांती आणि भक्तीचा संगम शोधताय? ही डोंगरावरील तीर्थस्थळं तुमच्यासाठीच आहेत बेस्ट.दीपावलीचे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्वदीपावली हा केवळ प्रकाशाचा उत्सव नाही, तर तो अंधारावर उजेडाचा, अज्ञानावर ज्ञानाचा, आणि दुष्टतेवर सद्गुणाचा विजय दर्शवतो. काही प्रमुख धार्मिक कथा:भगवती लक्ष्मीचा समुद्रातून प्रकट होणे. कार्तिक अमावस्येला लक्ष्मीदेवी समुद्रातून प्रकट झाल्या, म्हणून या दिवशी त्यांचे पूजन केले जाते.भगवान रामांचा अयोध्येत आगमन रावणाचा पराभव करून राम जेव्हा अयोध्येत परतले, तेव्हा संपूर्ण नगर दीपांनी उजळले.कृष्णाचा नरकासुर वध नरक चौदशीच्या दिवशी कृष्णाने नरकासुराचा वध केला आणि स्त्रियांना मुक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.