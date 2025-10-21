संस्कृती

Guru Shani Yoga: या दिवाळीत दुर्मीळ गुरु-शनी योग! 676 वर्षांनंतर पुन्हा घडतोय, जाणून घ्या पुढचा वेळ कधी?

Significance of Guru Shani Yoga During Diwali: यंदाची दिवाळी अत्यंत खास आहे. कारण 676 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा गुरु-शनीचा दुर्मिळ योग आला आहे. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत अधिक माहिती
Diwali 2025: यंदाची २०२५ ची दिवाळी ही एक ऐतिहासिक आणि शुभ संधी ठरणार आहे. यावर्षी ज्योतिषशास्त्रानुसार एक दुर्मिळ योग तयार होत आहे. जेव्हा गुरु ग्रह उच्च राशीत असणार असून, त्याची दृष्टी शनीवर असेल. विशेष म्हणजे शनी देखील गुरूच्या राशीत (मीन) असणार आहे. अशा प्रकारचा योग मागील अनेक शतकांपासून आढळलेला नाही.

