संस्कृती

राशीभविष्यानुसार दिसतात गोड, पण मनात असतं वेगळंच! ‘या’ ३ राशींच्या लोकांवर विश्वास ठेवताना जरा जपून राहा म्हणे; स्वभावाचं गुपित काय?

ZODIAC SIGNS WITH HIDDEN FEELINGS: ज्योतिषशास्त्रातील मान्यतेनुसार मिथुन, तूळ आणि वृश्चिक राशीचे लोक आपल्या भावना लगेच व्यक्त करत नाहीत. त्यांच्या स्वभावाबद्दल काय मानलं जातं, जाणून घ्या.
ZODIAC SIGNS WITH HIDDEN FEELINGS

ZODIAC SIGNS WITH HIDDEN FEELINGS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ZODIAC SIGNS WITH HIDDEN FEELINGS: आपल्या आजूबाजूला काही माणसं अशी असतात, जी पहिल्याच भेटीत आपली वाटू लागतात. त्यांचं बोलणं गोड असतं, वागणंही छान असतं. पण कधी कधी अशा व्यक्तींच्या मनात नेमकं काय चाललंय, हे समजत नाही.

त्या समोरून आपल्याशी छान बोलतात, पण एखाद्या गोष्टीबद्दल त्यांचं खरं मत काय आहे, याचा अंदाज लावणं कठीण होतं.

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