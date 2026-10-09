राशीभविष्यानुसार दिसतात गोड, पण मनात असतं वेगळंच! ‘या’ ३ राशींच्या लोकांवर विश्वास ठेवताना जरा जपून राहा म्हणे; स्वभावाचं गुपित काय?

ZODIAC SIGNS WITH HIDDEN FEELINGS: आपल्या आजूबाजूला काही माणसं अशी असतात, जी पहिल्याच भेटीत आपली वाटू लागतात. त्यांचं बोलणं गोड असतं, वागणंही छान असतं. पण कधी कधी अशा व्यक्तींच्या मनात नेमकं काय चाललंय, हे समजत नाही. त्या समोरून आपल्याशी छान बोलतात, पण एखाद्या गोष्टीबद्दल त्यांचं खरं मत काय आहे, याचा अंदाज लावणं कठीण होतं..ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिथुन, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांमध्ये असे काही स्वभावगुण असू शकतात, असं मानलं जातं. हे लोक प्रत्येक गोष्ट लगेच दुसऱ्यांसमोर बोलून दाखवत नाहीत. त्यामुळे त्यांना समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. या तीन राशींच्या लोकांचा स्वभाव नेमका कसा असतो, ते जाणून घेऊया..Horoscope 2027: २०२७ ठरणार खास! नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकतात मोठ्या संधी; ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे.मिथुन रासमिथुन राशीचे लोक बोलण्यात हुशार असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. ते समोरच्या व्यक्तीशी सहज बोलू शकतात आणि आपल्या बोलण्याने इतरांना आपलंसंही करून घेतात. त्यामुळे त्यांच्याशी ओळख झाल्यावर अनेकांना त्यांच्याशी पटकन मैत्री करावीशी वाटते. मिथुन राशीच्या लोकांच्या मनात नेमकं काय सुरू आहे, हे कधी कधी समजणं कठीण असतं. .तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांना सगळ्यांशी चांगले संबंध ठेवायला आवडतात, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. कोणाशीही उगाच वाद घालण्यापेक्षा शांतपणे बोलून विषय मिटवण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे ते अनेकदा समोरच्या व्यक्तीशी गोड आणि समजूतदारपणे वागताना दिसतात. एखादी गोष्ट आवडली नाही, तरी प्रत्येक वेळी ते लगेच बोलून दाखवतीलच असं नाही. समोरच्या व्यक्तीला वाईट वाटू नये म्हणून ते आपली नाराजी मनात ठेवू शकतात. त्यामुळे ते वरून आनंदी दिसत असले, तरी त्यांच्या मनात एखाद्या गोष्टीबद्दल वेगळे विचार असू शकतात, अशी मान्यता आहे..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या लोकांचा स्वभाव समजून घेणं थोडं कठीण असतं, असं मानलं जातं. ते प्रत्येक गोष्ट सगळ्यांसोबत शेअर करत नाहीत. एखाद्याशी चांगलं नातं असलं, तरी स्वतःच्या मनातल्या गोष्टी सांगण्याआधी ते त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवता येईल का, याचा विचार करतात. वृश्चिक राशीचे लोक एखाद्या गोष्टीमुळे दुखावले गेले, तरी लगेच त्याबद्दल बोलतीलच असं नाही. ते आपली नाराजी मनात ठेवू शकतात आणि समोरच्या व्यक्तीपासून काही अंतरही राखू शकतात. त्यामुळे त्यांचा स्वभाव समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलणं महत्त्वाचं ठरतं..18 सप्टेंबरचे राशीभविष्य! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल.एक गोष्ट मात्र लक्षात घ्यायला हवी. एखादी व्यक्ती गोड बोलते किंवा आपल्या भावना लगेच व्यक्त करत नाही, म्हणून ती चुकीची आहे असं म्हणता येत नाही. राशीपेक्षा व्यक्तीची कृती, वागणूक आणि इतरांशी असलेले संबंध यांवरून तिचा स्वभाव समजून घेणं जास्त योग्य ठरतं.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.