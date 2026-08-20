संस्कृती

Face Reading: तुमचा चेहरा गोल, चौकोनी की बदामी आकाराचा; सामुद्रिक शास्त्रानुसार ओळखा स्वभाव अन् करिअरची योग्य दिशा!

What Does Your Face Shape Mean?: चेहऱ्याच्या विशिष्ट आकारावरून उघड होतात व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाची गुपिते; जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणते क्षेत्र ठरेल सर्वोत्तम...
Face reading according to Samudrik Shastra

What Does Your Face Shape Mean? Discover Personality Traits & Career

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Face Shape Meaning: प्रत्येक व्यक्तीच्या चेहऱ्याची रचना वेगळी असते. कोणाचा चेहरा गोल, कोणाचा चौकोनी तर कोणाचा अंडाकार किंवा बदामी दिसतो. सामुद्रिक शास्त्रानुसार चेहऱ्याची हीच रचना व्यक्तीचा स्वभाव, विचारसरणी आणि भविष्यातील यशाचे रहस्य उघड करते. तुमच्या चेहऱ्याच्या आकारावरून तुमचे व्यक्तिमत्त्व आणि करिअर कसे असेल, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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