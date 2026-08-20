Face Reading: तुमचा चेहरा गोल, चौकोनी की बदामी आकाराचा; सामुद्रिक शास्त्रानुसार ओळखा स्वभाव अन् करिअरची योग्य दिशा!

Face Shape Meaning: प्रत्येक व्यक्तीच्या चेहऱ्याची रचना वेगळी असते. कोणाचा चेहरा गोल, कोणाचा चौकोनी तर कोणाचा अंडाकार किंवा बदामी दिसतो. सामुद्रिक शास्त्रानुसार चेहऱ्याची हीच रचना व्यक्तीचा स्वभाव, विचारसरणी आणि भविष्यातील यशाचे रहस्य उघड करते. तुमच्या चेहऱ्याच्या आकारावरून तुमचे व्यक्तिमत्त्व आणि करिअर कसे असेल, ते सविस्तर जाणून घेऊया..गोल चेहरा (Round Face)ज्या लोकांचा चेहरा गोल आणि गाल भरलेले असतात, ते सामुद्रिक शास्त्रानुसार अत्यंत भाग्यवान मानले जातात.स्वभाव: हे लोक अत्यंत दयाळू, भावुक, प्रेमळ आणि मिलनसार असतात. इतरांना मदत करण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असतात.करिअर व पैसा: कला, शिक्षण, मीडिया, हॉस्पिटॅलिटी आणि पब्लिक रिलेशन्स (PR) या क्षेत्रांत यांना मोठे यश मिळते. आर्थिक बाबतीत हे लोक नेहमी सुखी आणि समृद्ध असतात..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.चौकोनी किंवा वर्गाकार चेहरा (Square Face)माथा, गाल आणि हनुवटीची रुंदी समान असल्यास तो चौकोनी चेहरा मानला जातो.स्वभाव: हे लोक मजबूत इच्छाशक्ती असलेले, व्यावहारिक आणि अत्यंत शिस्तप्रिय असतात. भावनांपेक्षा विचारांना प्राधान्य देऊन निर्णय घेतल्यामुळे यांचे बहुतेक निर्णय अचूक ठरतात.करिअर व यश: यांच्यामध्ये उत्कृष्ट नेतृत्वगुण असतात. हे लोक सैन्यदल, राजकारण, प्रशासकीय सेवा (IAS/IPS), व्यवसाय, इंजिनिअरिंग किंवा आयात-निर्यात क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करतात. त्यांना प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या कष्टानेच मिळवावी लागते..अंडाकार किंवा बदामी चेहरा (Oval Face)अंडाकार चेहरा असलेल्या व्यक्ती अत्यंत हुशार आणि संतुलित विचारांच्या असतात.स्वभाव: हे लोक कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला सहज जुळवून घेतात. त्यांच्यामध्ये कलात्मकता आणि बौद्धिक क्षमता उत्तम असते.करिअर व भविष्य: फॅशन, डिझायनिंग, ॲक्टिंग, संशोधन (Research), लेखन आणि व्यवस्थापन (Management) या क्षेत्रांत हे लोक प्रसिद्धी मिळवतात. एकाग्रता राखल्यास यश त्यांना लवकर यश मिळते..रुंद किंवा मोठा चेहरा (Broad Face)सामुद्रिक शास्त्रानुसार ज्यांचा चेहरा आकाराने थोडा मोठा आणि रुंद असतो, ते निष्पाप मनाचे असतात.स्वभाव: हे लोक कोणत्याही प्रकारच्या लोभापासून किंवा कपटापासून दूर राहतात. ते नेहमी आनंदी असतात आणि त्यांचे बोलणे गोड असते.करिअर: हे लोक उत्कृष्ट शिक्षक, मार्गदर्शक (Mentor) आणि लेखक बनतात..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!.हार्ट शेप चेहरा (Heart Shape Face)हार्ट शेप चेहरा असलेल्या व्यक्ती अत्यंत आकर्षक आणि सर्जनशील असतात.स्वभाव: हे लोक नाती अतिशय प्रामाणिकपणे जपतात. प्रत्येक गोष्टीचा विचार ते मनापासून करतात.करिअर: कला, संगीत आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रांमध्ये यांची आवड जास्त असते आणि याच क्षेत्रात त्यांना उत्तम यश मिळते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.