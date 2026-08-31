Sankashti Chaturthi 2026: श्रावणी सोमवार अन् संकष्टीचा अद्भुत योगायोग; 'या' राशींवर होणार शिव-गणेशाची कृपा! पाहा चंद्रोदयाची वेळ...

Moonrise Schedule and 5 Most Lucky Zodiac Signs: आज ३१ ऑगस्ट रोजी श्रावण महिन्यातील तिसरा सोमवार आणि हेरंब संकष्टी चतुर्थी असा दुर्मिळ आणि पवित्र धार्मिक योगायोग जुळून आला आहे. एकाच दिवशी भगवान शिव आणि विघ्नहर्ता श्रीगणेशाची उपासना करण्याची ही पर्वणी मानली जात आहे. संकष्टी चतुर्थीचा उपवास केल्याने आणि चंद्रदर्शन करून अर्घ्य दिल्याने जीवनातील सर्व अडथळे, संकटे दूर होऊन मनोकामना पूर्ण होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..संकष्टी चतुर्थी तिथी आणि चंद्रोदय वेळचतुर्थी तिथी प्रारंभ: सोमवार, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ८:५० वाजता.चतुर्थी तिथी समाप्ती: मंगळवार, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ७:४१ वाजता.चंद्रोदय वेळ: आज ३१ ऑगस्ट रोजी रात्री ८:२९ वाजता चंद्रोदय होईल.व्रताची वेळ: उदयतिथीनुसार चतुर्थी १ सप्टेंबरला असली, तरी संकष्टी चतुर्थीचा चंद्रोदयाचा उपवास ३१ ऑगस्ट रोजीच पाळला जाणार आहे..Vastu shastra: घरात लाकडी देवघर ठेवताय? वास्तुनुसार जाणून घ्या देवघर ठेवण्याची योग्य दिशा,उंची अन् स्वच्छतेचे नियम! .गणेशपूजनाची पद्धत आणि अर्पण करावयाच्या गोष्टीपूजेची पद्धत: सकाळी स्नान करून गणपतीची षोडशोपचार पूजा करावी. दिवसभर उपवास ठेवून रात्री चंद्रोदयानंतर चंद्राला अर्घ्य द्यावे. त्यानंतर गणपतीची आरती करून उपवास सोडावा.पूजेचे साहित्य: श्रीगणेशाच्या पूजेमध्ये २१ दुर्वा, लाल रंगाचे किंवा जास्वंदाचे फूल, मोदक किंवा लाडू, शेंदूर आणि अक्षता अर्पण कराव्यात.मंत्र व स्तोत्र पठण: तुपाचा दिवा लावून "ॐ गं गणपतये नमः" या मंत्राचा जप करावा. तसेच गणपती अथर्वशीर्ष किंवा संकटनाशन गणेश स्तोत्राचे पठण करणे फलदायी ठरते..'या' ५ राशींना मिळणार भाग्याची साथ आणि धनलाभआजच्या दुर्मिळ योगायोगामुळे ज्योतिषशास्त्रानुसार पुढील ५ राशींच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस अत्यंत सकारात्मक आणि प्रगतीचा ठरू शकतो-मेष: कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. आर्थिक प्रगतीचे संकेत असून रखडलेली कामे मार्गी लागतील.मिथुन: करिअरमधील अडथळे दूर होतील. वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल. प्रेमात संवाद सुधारेल.कर्क: कर्जाशी संबंधित समस्यांमधून दिलासा मिळेल. व्यवसायात टीमवर्कमुळे फायदा होईल आणि कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील..Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी असते सुपरहीट; पाहा अंकशास्त्रातील ३ सर्वात बेस्ट कॉम्बिनेशन्स!.सिंह: व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळतील आणि मोठा व्यवहार फायदेशीर ठरेल. नोकरीत नेतृत्वगुण दाखवण्याची संधी मिळेल.कन्या: वेळेचा योग्य वापर केल्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळेल. नवीन ग्राहकांकडून आर्थिक फायदा होईल आणि कामाचे कौतुक होईल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.